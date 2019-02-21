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У Каталонії відновились протести за незалежність: 28 людей постраждали у сутичках з поліцією

Внаслідок сутичок 28 людей, серед яких 12 поліцейських, зазнали поранень
У Барселоні десятки людей вийшли на протести у день суду над дванадцятьма організаторами референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня 2017 року.
У Каталонії відновились протести за незалежність: 28 людей постраждали у сутичках з поліцією Фото:Twitter

Протестувальники запалили шини, намагаючись перекрити 11 автомагістралей.  Внаслідок сутичок 28 людей, серед яких 12 поліцейських, зазнали поранень. Чотирьох людей заарештували, повідомляє Reuters.

Учасники акцій протесту скандували "Незалежність!" та "Геть окупаційні війська!" Поряд із станцією метро Plaza Catalonia у центрі Барселони поліція застосувала дубинки проти великої групи протестувальників після того, як декілька її представників почали кидати каміння у бік правоохоронців.

Нагадаємо, що десятки тисяч людей 10 лютого вийшли в центр Мадрида на заклик правоцентристських партій, які виступають проти "політики діалогу" прем'єр-міністра Педро Санчеса з урядом Каталонії.

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21 02 2019 23:32
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