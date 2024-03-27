В Будапешті почалися протести з вимогою відставки Орбана через корупцію
Про це пише агенція Reuters.
Протестувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи "Відставка, відставка". Перед людьми виступив Петер Мадяр - колишній чоловік екс міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, який і опублікував аудіозапис.
Він підтвердив наміри створити власну партію, щоб кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.
"Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати владі, що з нас досить", – заявив Мадяр.
Нагадаємо, що вчора в Угорщині оприлюднили аудіозапис, який є доказом корупції в уряді Орбана.