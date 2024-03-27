В Будапешті почалися протести з вимогою відставки Орбана через корупцію

Вчора ввечері в столиці Угорщини зібрався кількатисячний мітинг і вимагав відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана після опублікованого аудіо зі свідченнями корупції в уряді.

Про це пише агенція Reuters.

Протестувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи "Відставка, відставка". Перед людьми виступив Петер Мадяр - колишній чоловік екс міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, який і опублікував аудіозапис.

Він підтвердив наміри створити власну партію, щоб кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.

"Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати владі, що з нас досить", – заявив Мадяр.

Нагадаємо, що вчора в Угорщині оприлюднили аудіозапис, який є доказом корупції в уряді Орбана.