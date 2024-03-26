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ПОЛІТИКА

В Угорщині оприлюднили аудіозапис, який є доказом корупції в уряді Орбана – AP

26 березня 2024, 18:21
В Угорщині оприлюднили аудіозапис, який є доказом корупції в уряді Орбана – AP
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Це чергова ситуація, що підриває довіру до премʼєр-міністра Орбана та його уряду.

Колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадьяр оприлюднив аудіозапис, який, за його словами, свідчить про змову високопосадовців приховати корупцію. Це чергова ситуація, що підриває довіру до премʼєр-міністра Орбана та його уряду.

Про це повідомляє Associated Press.

Це чергова ситуація, що підриває довіру до премʼєр-міністра Орбана та його уряду. Найбільше обурення серед угорської громадськості спалахнуло на початку лютого, коли президентка Каталін Новак помилувала чоловіка, засудженого за педофілію. Через це їй та деяким іншим соратникам Орбана довелося піти у відставку, зокрема й міністерці юстиції Джудіт Варга.

Урядовий ексінсайдер Петер Мадьяр, який оприлюднив запис, що ймовірно свідчить про корупцію, — колишній чоловік Варги, опозиціонер і яскравий противник Орбана.

Сьогодні на Facebook і YouTube він опублікував аудіозапис, де голос Варги розповідає, як інші урядовці домоглися видалення доказів з судових протоколів, аби приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях. Цей запис, за словами Мадьяра, він зробив під час розмови в квартирі колишнього подружжя. Аудіо він передав до прокуратури в Будапешті в якості доказу.

Водночас Варга у відповідь звинуватила Мадьяра у скоєнні домашнього насильства під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", — написала Варга. Пізніше Мадьяр заперечив ці заяви.

Колись високопоставлений, але маловідомий член політичного оточення Орбана, Мадьяр став відомим у лютому, давши інтерв’ю популярному YouTube-каналу Partizan, де звинуватив уряд Орбана в широкій корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації своїх опонентів.

15 березня він витупив перед десятками тисяч людей у ​​Будапешті та оголосив про плани створити нову політичну партію, щоб кинути виклик Орбану, який керує країною з 2010 року.

Ця ситуація спричинила безпрецедентну політичну кризу в орбанівському уряді. Прихильники Мадяра сподіваються, що позиція колишнього інсайдера може допомогти змінити політичну систему Угорщини, яку багато хто вважає глибоко вкоріненою автократією.

Мадьяр виступив проти корупції в угорському уряді, звинувативши Орбана в плеканні кумівської системи олігархів, які збагачуються за рахунок несправедливо укладених державних контрактів.

Він закликав провести акцію протесту сьогодні ввечері в офісі генерального прокурора в Будапешті, щоб "вимагати незалежного, об’єктивного та вільного від політичного втручання розслідування цієї справи, покарання справжніх винних і заслуховування всіх необхідних свідків".

Він сказав, що демонстранти повинні потім пройти до парламенту Угорщини, щоб закликати уряд піти у відставку.

Зокрема Мадьяр націлився на соратника Орбана Антала Рогана, який відповідає за комунікації уряду, а також спецслужб країни. Запис свідчить, що Роган брав активну участь у фальсифікації доказів.

корупціяУгорщинаурядОрбан

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