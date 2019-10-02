У Мадриді десятки тисяч людей протестують проти "політики діалогу" з Каталонією

Мітинг проходить під гаслом "За об'єднану Іспанію. Вибори зараз!"

Десятки тисяч людей у неділю вийшли в центр Мадрида на заклик правоцентристських партій, які виступають проти "політики діалогу" прем'єр-міністра Педро Санчеса з урядом Каталонії.

"Народна партія" і партія "Громадяни" вирішили організувати акцію після того, як Санчес запропонував сепаратистам можливість "круглого столу" для переговорів, повідомляє "Європейська правда".

До акції протесту приєдналася права партія Vox. Мітинг проходить під гаслом "За об'єднану Іспанію. Вибори зараз!".

Праві вважають пропозицію Санчеса зрадою національних інтересів. Як і праві, правлячі соціалісти також виступають проти незалежності Каталонії.

Організатори заявили про участь в мітингу 200 000 осіб. Влада оцінила число демонстрантів в 45 000 , хоча, судячи з відео та фото з місця події, ця оцінка дещо занижена.

Додамо, що віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що переговори з каталонськими сепаратистськими партіями припинені, і Мадрид більше не висловлюватиме нових пропозицій.

Раніше новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.

Додамо, що уряд Іспанії не затвердив новий каталонський уряд, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида.

21 грудня повідомлялося, що протестувальники в Каталонії заблокували дороги. Також, у Барселоні під час зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією, за даними місцевої влади, постраждали 62 людини, з них 35 - поліцейські.