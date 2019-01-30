Мадуро: Дональд Трамп наказав мене вбити
"Дональд Трамп віддав наказ мене вбити, сказав уряду Колумбії, мафії Колумбії, щоб вони мене вбили. Якщо зі мною одного дня щось станеться, то Дональд Трамп і президент Колумбії Іван Дуке нестимуть відповідальність", - сказав він в інтерв'ю російському виданню "РИА-Новости", відповідаючи на питання, чи не чекає він нового замаху, інформує "УП".
"Мене захищають, у нас є хороша система захисту, і, більш того, у нас є значно істотніший захист – це захист з боку Бога, який дасть мені довге життя", - сказав Мадуро. При цьому він відмовився відповідати на питання, чи захищають його російські приватні охоронці.
"Не можу цього сказати. No comment. Не коментую нічого... У мене немає коментарів по цій темі", - сказав Мадуро.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
У Венесуелі Верховний суд заборонив Хуану Гуайдо - лідеру опозиції, який проголосив себе президентом країни, -виїжджати за межі країни та заблокував доступ до його банківських рахунків.
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