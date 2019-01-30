Мадуро: Дональд Трамп наказав мене вбити

Він вважає, що його захищають силовики і Бог

Відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляє, що президент США Дональд Трамп віддав наказ його вбити.

"Дональд Трамп віддав наказ мене вбити, сказав уряду Колумбії, мафії Колумбії, щоб вони мене вбили. Якщо зі мною одного дня щось станеться, то Дональд Трамп і президент Колумбії Іван Дуке нестимуть відповідальність", - сказав він в інтерв'ю російському виданню "РИА-Новости", відповідаючи на питання, чи не чекає він нового замаху, інформує "УП".

"Мене захищають, у нас є хороша система захисту, і, більш того, у нас є значно істотніший захист – це захист з боку Бога, який дасть мені довге життя", - сказав Мадуро. При цьому він відмовився відповідати на питання, чи захищають його російські приватні охоронці.

"Не можу цього сказати. No comment. Не коментую нічого... У мене немає коментарів по цій темі", - сказав Мадуро.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У Венесуелі Верховний суд заборонив Хуану Гуайдо - лідеру опозиції, який проголосив себе президентом країни, -виїжджати за межі країни та заблокував доступ до його банківських рахунків.