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Верховний суд Венесуели заборонив президенту-опозиціонеру Гуайдо залишати країну та заморозив його активи

Раніше стосовно Гуайдо почали попереднє розслідування
У Венесуелі Верховний суд заборонив Хуану Гуайдо - лідеру опозиції, який проголосив себе президентом країни, -виїжджати за межі країни та заблокував доступ до його банківських рахунків.
Верховний суд Венесуели заборонив президенту-опозиціонеру Гуайдо залишати країну та заморозив його активи Фото: Reuters

"Верховний суд у рішенні № 1 від 29 січня ухвалив такі заходи щодо Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: заборона на виїзд з країни без дозволу до завершення розслідування; заборона на продаж активів, що перебувають у власності, а також блокування доступу і заморозка банківських рахунків та/або будь-яких інших фінансових інструментів на території Венесуели", - зазначив глава Верховного суду Майкель Морено.

Раніше стосовно Гуайдо почали попереднє розслідування, повідомив генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб. У відповідь США пригрозили "серйозними наслідками тим, хто заподіє шкоду політику".

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

 

 

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30 01 2019 09:54
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