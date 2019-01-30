Верховний суд Венесуели заборонив президенту-опозиціонеру Гуайдо залишати країну та заморозив його активи

У Венесуелі Верховний суд заборонив Хуану Гуайдо - лідеру опозиції, який проголосив себе президентом країни, -виїжджати за межі країни та заблокував доступ до його банківських рахунків.

"Верховний суд у рішенні № 1 від 29 січня ухвалив такі заходи щодо Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: заборона на виїзд з країни без дозволу до завершення розслідування; заборона на продаж активів, що перебувають у власності, а також блокування доступу і заморозка банківських рахунків та/або будь-яких інших фінансових інструментів на території Венесуели", - зазначив глава Верховного суду Майкель Морено.

Раніше стосовно Гуайдо почали попереднє розслідування, повідомив генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб. У відповідь США пригрозили "серйозними наслідками тим, хто заподіє шкоду політику".

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.