ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна засуджує насильство на кордонах Венесуели і вимагає, щоб режим Ніколаса Мадуро пропустив гуманітарну допомогу до країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мадуро має пропустити гумдопомогу до Венесуели, – Клімкін
"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм"
Фото: ukrinform.ua
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у неділю в Twitter, повідомляє "Українська правда".
"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм", - написав він.
"Ми вимагаємо, щоб режим узурпатора влади Мадуро припинив ці недостойні дії і щоб був забезпечений терміновий пропуск гуманітарної допомоги", - додав Клімкін.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
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24 02 2019 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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