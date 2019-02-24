Мадуро має пропустити гумдопомогу до Венесуели, – Клімкін

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм"

Україна засуджує насильство на кордонах Венесуели і вимагає, щоб режим Ніколаса Мадуро пропустив гуманітарну допомогу до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у неділю в Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм", - написав він.

"Ми вимагаємо, щоб режим узурпатора влади Мадуро припинив ці недостойні дії і щоб був забезпечений терміновий пропуск гуманітарної допомоги", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.