Мадуро запропонував міняти вакцини на нафту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро допускає можливість оплати вакцин від коронавірусу постачанням нафти в країни, які виробляють ці препарати.

Як передає Укрінформ, про це Мадуро написав у Твіттері.

"У нас є два методи. Ми готові отримати вакцини за допомогою механізму COVAX та за планом "Нафта за вакцини". Венесуела має гідність і має ресурси, щоб гарантувати здоров’я венесуельського народу", – заявив він.

Як повідомлялося, Венесуела знаходиться під санкціями США. Всі танкери, що здійснюють вивезення нафти з портів Венесуели, а також компанії, які володіють цими суднами, можуть потрапити під них. Їм буде заборонено співпрацювати з американськими компаніями і мати рахунки в цій країні.

Нещодавно влада Венесуели повідомила, що на рахунках країни в закордонних банках знаходиться близько 7 млрд доларів, частину яких керівництво республіки планує направити на закупівлю вакцин. Утім, у відповідь на запити про зняття грошей банки держав, які визнають лідера опозиції Хуана Гуайдо як президента, повідомили, що не можуть провести операції, виходячи з "інструкцій уряду".

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