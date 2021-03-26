Німеччина відклала вимогу щодо тестування на Covid-19 для авіапасажирів

Спочатку планувалося, що нове правило для пасажирів почне діяти опівночі неділі, 28 березня, але тепер цей термін відклали на 30 березня

Влада Німеччини відклала початок терміну дії нової вимоги про тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває в аеропорти Німеччини, з неділі на вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Спочатку планувалося, що нове правило для пасажирів почне діяти опівночі неділі, 28 березня, але тепер цей термін відклали на 30 березня.

За словами Шпана, відстрочка дасть авіакомпаніям і приватним особам більше часу для підготовки.

В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

Німеччина намагається стримати третю хвилю коронавірусних інфекцій, яка викликана в основному новими штамами хвороби.

Канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 земель країни вирішили, що тестування перед вильотом стане обов'язковою умовою для в'їзду до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість заборони на поїздки в популярні туристичні місця за кордоном у зв'язку з пандемією.

На початку тижня уряд і землі Німеччини домовилися скасувати прийняте рішення про посилення локдауну на час майбутніх Великодніх свят.

Нагадаємо, що у ЄС визначилися, як виглядатимуть і працюватимуть "паспорти вакцинації", які дозволять подорожувати без