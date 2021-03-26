Німеччина відклала вимогу щодо тестування на Covid-19 для авіапасажирів
Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Спочатку планувалося, що нове правило для пасажирів почне діяти опівночі неділі, 28 березня, але тепер цей термін відклали на 30 березня.
За словами Шпана, відстрочка дасть авіакомпаніям і приватним особам більше часу для підготовки.
В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.
Німеччина намагається стримати третю хвилю коронавірусних інфекцій, яка викликана в основному новими штамами хвороби.
Канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 земель країни вирішили, що тестування перед вильотом стане обов'язковою умовою для в'їзду до Німеччини.
Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість заборони на поїздки в популярні туристичні місця за кордоном у зв'язку з пандемією.
На початку тижня уряд і землі Німеччини домовилися скасувати прийняте рішення про посилення локдауну на час майбутніх Великодніх свят.
Нагадаємо, що у ЄС визначилися, як виглядатимуть і працюватимуть "паспорти вакцинації", які дозволять подорожувати без
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