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Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели

"За його словами, проурядова Національна конституційна асамблея (установчі збори) має вирішити, чи підтримати цю пропозицію"
Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо.
Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели Фото з вільних джерел

"Президент Венесуели Ніколас Мадуро 2 лютого, запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї." - повідомляє "Укрінформ".

"Про це він оголосив під час виступу перед своїми прибічниками. За його словами, проурядова Національна конституційна асамблея (установчі збори) має вирішити, чи підтримати цю пропозицію. Вибори до Національної асамблеї мали би відбутися у 2020 році." - передає агенція AP.

Цю пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні

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02 02 2019 22:57
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