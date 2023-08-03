МАГАТЕ дорогою до ЗАЕС виявили російські міни
03 серпня 2023, 18:01
Фото: osce.org
Українські сапери виявили російські міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.
Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський написав в Telegram-каналі.
"Сьогодні зранку нашим саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Міни було знешкоджено, що дозволило гарантувати безпеку експертів", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що МАГАТЕ вже виявляло протипіхотні міни на території Запорізької АЕС.