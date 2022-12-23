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МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС

23 грудня 2022, 20:16
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
Фото: dpa
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

Про це йдеться на сайті агентства.

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії, повідомляють в агентстві. 

16 грудня Україна зазнала значних обстрілів по всій території. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Жодна з атомних електростанцій України не зазнала втрати потужності за межами майданчика. 

Наразі на цих трьох АЕС знову працюють усі дев'ять енергоблоків.

В МАГАТЕ також зазначають, що дипломатичні зусилля зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України просуваються вперед.

Раніше повідомлялось, що Гендиректор МАГАТЕ відвідає москву для обговорення безпекової зони навколо Запорізької АЕС.

МАГАТЕАЕС

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