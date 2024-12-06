МАГАТЕ: Іран різко збільшив збагачення урану до рівня ядерної бомби

Збагачення урану перевалило за 60 відсотків.

Іран різко збільшує кількість урану, збагаченого до 60%, що ближче до 90% збройового рівня.

Про це заявив в інтерв'ю агенції Reuters голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Такий крок викликає ще більшу тривогу в західних столицях, які вже стверджують, що немає жодного виправдання для збагачення Іраном урану до такого рівня, адже жодна інша країна не робила цього, не маючи на меті створення ядерної бомби, що Іран заперечує.

Згідно з критеріями МАГАТЕ, Іран вже має достатньо урану, збагаченого до 60%, що достатнього для чотирьох ядерних боєголовок в принципі.

"Сьогодні агентство оголошує, що виробничі потужності різко зростають з 60% запасів", - заявив Гроссі.

За його словами, виробництво зросте в сім, вісім разів, можливо, або навіть більше, ніж попередній показник у 5-7 кг на місяць. Зазначається, що такий крок Ірану є "невдачею" для Гроссі, оскільки після поїздки до Ірану минулого місяця він стверджував, що Тегеран прийняв його "прохання" обмежити запаси урану, збагаченого до 60%, щоб послабити дипломатичну напруженість, назвавши це "конкретним кроком у правильному напрямі".

Проте дипломати заявили, що такий крок Ірану, який включав підготовку до запровадження цього обмеження, був обумовлений тим, що Рада керуючих МАГАТЕ не ухвалить резолюцію проти Ірану через його недостатню співпрацю з агентством, що Рада все ж таки зробила.

Тиждень тому ми писалив, що Іран планує встановити тисячі нових центрифуг для збагачення урану.