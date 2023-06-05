МАГАТЕ надало Україні обладнання на €5 млн

Міжнародне агентство з атомної енергії надало Україні обладнання для фізичної та ядерної безпеки на суму 5 мільйонів євро.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"З початку конфлікту в Україну було поставлено обладнання для фізичної та ядерної безпеки на суму 5 млн євро. Ми розробляємо комплексну програму допомоги у сфері охорони здоров'я, в тому числі шляхом надання обладнання та психологічної підтримки всьому українському оперативному персоналу на атомних електростанціях", – повідомив Гроссі.

Він зазначив, що інспектори МАГАТЕ залишаються присутніми не лише на Запорізькій АЕС, а і на всіх атомних електростанціях України. Там вони здійснюють моніторинг і щоденно повідомлють про розвиток подій у сфері ядерної та фізичної захищеності. Всього 81 експерт в складі 37 місій здійснив ротацію на п'яти об'єктах в Україні.

Очільник агентства наголосив, що протягом останніх місяців спостерігалося зростання військової активності, а тому три діючі атомні електростанції в Україні були вимушені знизити свою потужність безпосередньо через бойові дії.

Також всі станції зіткнулися з проблемами з постачанням запасних частин.

Гроссі поінформував Раду ООН про п'ять принципів МАГАТЕ, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.

﻿﻿﻿"Ці конкретні принципи стали результатом інтенсивних консультацій з керівництвом України та росії. Я шанобливо і офіційно звернувся до обох сторін з проханням дотримуватися цих п'яти принципів. Вони не завдадуть шкоди нікому і принесуть користь усім, і я прошу вас, як Раду керуючих МАГАТЕ, підтримати їх", – додав він.