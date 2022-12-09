НОВИНИГендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці відомства здійснюють моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАГАТЕ не спостерігає загроз для АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що не спостерігає критичної ситуації на атомних електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у ході прес-конференції.
"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. Наразі ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.
При цьому, за його словами, агентство дуже уважно стежить за ситуацією в Україні.
Раніше повідомлялось, що цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів.
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12 09 2022 18:25 МЕДІА
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