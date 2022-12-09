МАГАТЕ не спостерігає загроз для АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці відомства здійснюють моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції в Україні.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що не спостерігає критичної ситуації на атомних електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у ході прес-конференції.

"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. Наразі ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.

При цьому, за його словами, агентство дуже уважно стежить за ситуацією в Україні.

Раніше повідомлялось, що цілісність Запорізької АЕС порушували кілька разів.