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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ не зафіксувало змін на іранських ядерних об'єктах після атаки

13 червня 2025, 11:33
МАГАТЕ не зафіксувало змін на іранських ядерних об'єктах після атаки
Фото: dpa
Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що ядерна інфраструктура залишилася неушкодженою.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало офіційну відповідь від іранської влади щодо ситуації навколо ядерних об'єктів після повідомлень про удари по Ірану.

Про це повідомляє Міжнародну агенцію з атомної енергетики.

Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що ядерна інфраструктура залишилася неушкодженою. Зокрема, Бушерська атомна електростанція не потрапила під удар, а на об'єкті в Натанзі не зафіксовано змін у рівні радіаційного фону.

"Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що Бушерська атомна електростанція не була ціллю і що на об'єкті в Натанзі не спостерігалося підвищення рівня радіації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав війну з Іраном.

ІзраїльІранМАГАТЕатака

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