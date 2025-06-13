МАГАТЕ не зафіксувало змін на іранських ядерних об'єктах після атаки

Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що ядерна інфраструктура залишилася неушкодженою.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало офіційну відповідь від іранської влади щодо ситуації навколо ядерних об'єктів після повідомлень про удари по Ірану.

Про це повідомляє Міжнародну агенцію з атомної енергетики.

Як заявили в МАГАТЕ, іранська сторона запевнила, що ядерна інфраструктура залишилася неушкодженою. Зокрема, Бушерська атомна електростанція не потрапила під удар, а на об'єкті в Натанзі не зафіксовано змін у рівні радіаційного фону.

"Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що Бушерська атомна електростанція не була ціллю і що на об'єкті в Натанзі не спостерігалося підвищення рівня радіації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав війну з Іраном.