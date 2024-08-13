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МАГАТЕ не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС – Reuters

13 серпня 2024, 09:49
МАГАТЕ не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС – Reuters
Фото: nikvesti.com
Моніторингова місія не помітила слідів загоряння знизу градирні.
Міжнародна агенція з атомної енергетики не змогла з'ясувати, чому у неділю на окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Експерти МАГАТЕ оглянули нижню частину градирні, з якої у повітря здіймалися хмари чорного диму. Жодних слідів уламків, сажі чи інших ознак пожежі там, за словами моніторингової місії, не було.
 
В агенції припускають, що пошкодження градирні сталося десь на висоті 10 метрів. На ядерну безпеку станції інцидент не вплинув, адже наразі вежі для охолодження води не використовуються.
 
Нагадаємо, що росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС ввечері у неділю, за попередньою інформацією, підпаливши там автомобільні шини. При цьому пропагандистські ЗМІ поширювати фейк про нібито дронову атаку. Підвищення рівня радіації не спостерігалося, зранку у понеділок загоряння вже припинилося.
МАГАТЕЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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