Матеріали:
Теми:

МАГАТЕ перевірило Південноукраїнську АЕС: "Без зауважень"

11 травня 2023, 14:51
МАГАТЕ перевірило Південноукраїнську АЕС:
Південноукраїнська АЕС. Фото: tsn.ua
Міжнародне агентство мало на меті провести інспекції на українському атомному об'єкті.

Для контролю відсутності незаявленого ядерного матеріалу, заявили в організації. 

Про це повідомила Державна інспекція з ядерного регулювання в Telegram-каналі.

Контрольна перевірка відбулися на початку тижня в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Головна мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Вона проводилася в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ щодо застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", йдеться в пості.

В держатомрегулюванні заявили, що перевірка пройшла успішно і без зауважень від інспекторів.

МАГАТЕПАЕСПівденноукраїнська АЕС

Останні матеріали

Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Cуспільство
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 09:07
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Політика
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Переклад iPress – 09 травня 2023, 17:04
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Політика
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Переклад iPress – 09 травня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється