МАГАТЕ перевірило Південноукраїнську АЕС: "Без зауважень"
Для контролю відсутності незаявленого ядерного матеріалу, заявили в організації.
Про це повідомила Державна інспекція з ядерного регулювання в Telegram-каналі.
Контрольна перевірка відбулися на початку тижня в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Головна мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Вона проводилася в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ щодо застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", йдеться в пості.
В держатомрегулюванні заявили, що перевірка пройшла успішно і без зауважень від інспекторів.