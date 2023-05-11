МАГАТЕ перевірило Південноукраїнську АЕС: "Без зауважень"

Міжнародне агентство мало на меті провести інспекції на українському атомному об'єкті.

Для контролю відсутності незаявленого ядерного матеріалу, заявили в організації.

Про це повідомила Державна інспекція з ядерного регулювання в Telegram-каналі.

Контрольна перевірка відбулися на початку тижня в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Головна мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Вона проводилася в рамках Угоди між Україною і МАГАТЕ щодо застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", йдеться в пості.

В держатомрегулюванні заявили, що перевірка пройшла успішно і без зауважень від інспекторів.