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МАГАТЕ підтвердив витік радіації всередині об’єкта в іранському Натанзі

14 червня 2025, 13:43
МАГАТЕ підтвердив витік радіації всередині об’єкта в іранському Натанзі
Через удари була повністю знищена надземна частина пілотного заводу.

Після вчорашніх атак Цахал на іранські ядерні об’єкти Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пошкодження інфраструктури в Натанзі, там зафіксувало радіологічне і хімічне забруднення.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму зверненні до Ради Безпеки ООН.

Гроссі додав, що Іран підтвердив ураження Ізраїлем об’єкт зі збагачення урану в Натанзі. 

Відомо, що надземна частина пілотного заводу, де Іран збагачував уран до 60% ізотопу U-235, була повністю знищена через удари. Крім того, серйозно пошкоджена критична енергетична інфраструктура об’єкта, а саме електропідстанція, головну будівля електропостачання, система аварійного живлення і резервні генератори.

"Підземна частина комплексу, включно з каскадним залом пілотного заводу та основним заводом зі збагачення палива, залишилась неушкодженою. Однак втрата енергоживлення могла призвести до пошкодження центрифуг, які там знаходяться", - зазначив гендиректор МАГАТЕ. 

За його совами, за межами об’єкта в Натанзі рівень радіації не змінився й залишається в межах норми, що свідчить про відсутність радіологічного впливу на населення та довкілля. Водночас всередині об’єкта зафіксовано радіологічне й хімічне забруднення, в основному – альфа-випромінювання. 

Іран поінформував МАГАТЕ про атаки на інші ядерні об’єкти – завод зі збагачення урану у Фордо, а також на об’єкти в Ісфахані, де розташовані виробництво паливних пластин, завод ядерного палива, підприємство з переробки урану та завод з виготовлення збагаченого уранового порошку (UO₂).

Вчора ми писали, що в Ірані після атак Ізраїлю зафіксували витік радіації.

 

ІранрадіаціяМАГАТЕ

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