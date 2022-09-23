CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародне агентство з атомної енергії має намір збільшити присутність місії на Запорізькій АЕС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАГАТЕ планує розширити свою місію на Запорізькій АЕС - Шмигаль
Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє урядовий портал.
"Своїми діями на Запорізькій АЕС росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів - це один із ключових викликів для всіх у світі", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Нью-Йорку під час прес-брифінгу для ЗМІ.
Українська сторона обговорювала це питання з арезидентом Франції, прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ.
"Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції", - сказав Шмигаль.
За його словами, український уряд також працює над тим, аби організувати міжнародні місії ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.
Він додав, що окупаційні війська майде щодня влаштовують провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази.
"Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки", - додав Шмигаль.
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