ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припиненіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАГАТЕ проведе консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі цього тижня вирушить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для проведення консультацій на високому рівні щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької атомної електростанції, яка систематично піддавалась обстрілам протягом останніх місяців.
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Гроссі зауважив, що хоча останніми днями на ЗАЕС обстрілів не було, вони продовжуються на прилеглій до атомної станції території.
"Ми зосередили увагу на терміновій необхідності вжиття заходів для запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши на ній присутність МАГАТЕ на початку цього місяця. Але вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції, який відбувся 19.09.2022 демонструє потенційну небезпеку на інших ядерних об’єктах країни", - відзначив він.
Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені.
Як повідомляв iPress, напередодні росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції - ракета впала за 300 м від реакторів.
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20 09 2022 11:20 МЕДІА
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