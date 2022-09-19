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Ворог обстріляв Південноукраїнську АЕС
Фото з вільного доступу
Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції - ракета впала за 300 м від реакторів.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатом" у Telegram.
"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.
Інформують, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
Акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові, їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи, наголосили в Енергоатомі.
Раніше повідомлялося, що російські ракети вже неодноразово пролітали в небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.
На Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили 4 березня, загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію України не приніс відчутних результатів у напрямку створення демілітаризованої зони, тому ми пропонуємо створити міжнарожну місію за участю представників ООН та Євросоюзу.
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