Ворог обстріляв Південноукраїнську АЕС

Ракета впала за 300 метрів від реакторів

Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції - ракета впала за 300 м від реакторів.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатом" у Telegram

"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Інформують, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

Акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові, їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи, наголосили в Енергоатомі.

Раніше повідомлялося, що російські ракети вже неодноразово пролітали в небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.

На Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили 4 березня, загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію.