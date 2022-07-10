МАГАТЕ подвоїть кількість інспекторів на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що кількість інспекторів на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, буде збільшена вдвічі, до чотирьох осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що під час візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ висловив жаль у зв'язку з тим, що працівники найбільшої АЕС у Європі перебувають у "майже нестерпних умовах".

За словами Гроссі, він має намір порушити це питання і сподівається на створення зони безпеки навколо АЕС у ході переговорів із якимось "дуже високопоставленим чиновником", коли незабаром вирушить до москви. Глава МАГАТЕ наголосив, що, незважаючи на оголошену росією "анексію" частини Запорізької області, станція залишається українським об'єктом, який належить держкомпанії Енергоатом.

Раніше повідомлялось, що окупанти примушують працівників ЗАЕС працювати на "Росатом".