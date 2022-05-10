Окупанти примушують працівників ЗАЕС працювати на "Росатом" - Генштаб

Працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС

Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування росії".

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в москві є нікчемним.