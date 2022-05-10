НОВИНИПрацівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори
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Окупанти примушують працівників ЗАЕС працювати на "Росатом" - Генштаб
Фото: Енергоатом
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, в тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС
Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування росії".
Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в москві є нікчемним.
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05 10 2022 19:07 МЕДІА
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