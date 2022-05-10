путін анексував ще й ЗАЕС

Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС""

російський диктатор володимир путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування росії".

Про це йдеться в "указі" путіна.

Своїм "указом" путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".

Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".

путін доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в москві є нікчемним.