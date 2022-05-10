НОВИНИВін також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС""Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін анексував ще й ЗАЕС
Фото: Укрінформ
російський диктатор володимир путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування росії".
Про це йдеться в "указі" путіна.
Своїм "указом" путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".
Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".
путін доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.
Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в москві є нікчемним.
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05 10 2022 18:16 МЕДІА
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