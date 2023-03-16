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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ повідомило про зникнення 2,5 тонни урану в Лівії

16 березня 2023, 11:07
МАГАТЕ повідомило про зникнення 2,5 тонни урану в Лівії
Фото: Getty Images
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив країнам-членам організації, що на місці зберігання урану не виявлено жодної бочки. Куди вони поділися, невідомо.

Інспектори МАГАТЕ з ядерної безпеки виявили, що з одного з полігонів Лівії безслідно зникло приблизно 2,5 тонни природного урану.

Про це пише Reuters.

Про зникнення у конфіденційній заяві повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі країнам-членам організації. За його словами, на місці зберігання урану не виявлено жодної бочки, також не відомо куди вони поділись.

Як зазначили у МАГАТЕ, уран зник з об'єкта, який більше не контролюється лівійським урядом. Однак перевірка місця зберігання урану була запланована ще на 2022 рік, але через можливу небезпечну ситуацію у Лівії - її перенесли. В результаті, перевірку було проведено 14 березня 2023 року.

"У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією), не були присутні на місці", - написав Гроссі у заяві.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ заявив про необхідність прийняти зобов'язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Так, 9 березня внаслідок масованого обстрілу росіян відключилася остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Додамо, що Європейський союз та його держави-партнери закликали росію повернути повний контроль над ЗАЕС України, та наголосили, що ЄС та його країни-члени ніколи не визнають спроби рф незаконно захопити Запорізьку АЕС.

ЛівіяМАГАТЕУранГроссі

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