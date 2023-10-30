Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело неоголошену інспекцію на Рівненській атомній електростанції.

Про це Державна інспекція з ядерного регулювання написала на сайті.

"На ВП Рівненська АЕС було успішно проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" - написала держ інспекція.

Там додали, що перевірку здійснено інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання, а метою інспекцій була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів.

Інспекція пройшла без зауважень, додали у відомстві.

Нагадаємо, що в вересні Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки.