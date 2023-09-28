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Україна увійшла до складу Ради МАГАТЕ

28 вересня 2023, 20:24
Україна увійшла до складу Ради МАГАТЕ
Фото: dpa
Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на платформі X (Twitter).

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", – поінформував глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і пообіцяв докласти всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

"Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", – наголосив український президент.

Нагадаємо, що Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні.

 

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