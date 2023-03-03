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МАГАТЕ провело ротацію інспекторів ще на 3-ьох АЕС в Україні

03 березня 2023, 20:42
МАГАТЕ провело ротацію інспекторів ще на 3-ьох АЕС в Україні
Фото: dpa
В четвер та п’ятницю відбулись чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Заміни відбулись на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях.

Пише Telegram-канал Енергоатома. 

Міжнародні спеціалісти з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, навіть в умовах воєнного стану. 

Постійне перебування міжнародних спеціалістів на українських атомних станціях робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки.

Інспектори МАГАТЕ надають аналіз впливу російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України, після чого доносити інформацію до всієї світової спільноти. І тому МАГАТЕ гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.

Днями стало відомо, що На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ.
АЕСМАГАТЕУкраїна

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