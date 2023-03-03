МАГАТЕ провело ротацію інспекторів ще на 3-ьох АЕС в Україні
Заміни відбулись на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях.
Пише Telegram-канал Енергоатома.
Міжнародні спеціалісти з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, навіть в умовах воєнного стану.
Постійне перебування міжнародних спеціалістів на українських атомних станціях робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки.
Інспектори МАГАТЕ надають аналіз впливу російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України, після чого доносити інформацію до всієї світової спільноти. І тому МАГАТЕ гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.Днями стало відомо, що На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ.