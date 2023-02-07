МАГАТЕ провело ротацію моніторингових місій на АЕС України
Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції з ядерного регулювання.
Зазначається, що відбулася ротація місії МАГАТЕ на Запорізькій та Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого 2023 року - на Рівненській та Чорнобильській АЕС.
"Напередодні зміни групи експертів Агентства в онлайн-форматі відбулася зустріч в.о. голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, в.о. генерального директора ВП ЗАЕС Дмитра Вербицького, головного інженера станції Ігоря Мурашова з новою командою місії МАГАТЕ. У ході онлайн-конференції сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, що склалася на сьогоднішній день, плани роботи місії МАГАТЕ на станції, найголовніші питання безпечного функціонування станції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міжнародне агентство з атомної енергії ООН повідомило, що Туреччині не загрожувало радіаційне опромінення в понеділок після низки потужних землетрусів, які сталися приблизно за 200 миль від місця будівництва першої в країні атомної електростанції.