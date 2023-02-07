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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ провело ротацію моніторингових місій на АЕС України

07 лютого 2023, 13:04
МАГАТЕ провело ротацію моніторингових місій на АЕС України
Фото: dpa
На кількох українських атомних електростанціях, у тому числі й на Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією, відбулася ротація постійних моніторингових місій МАГАТЕ.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції з ядерного регулювання.

Зазначається, що відбулася ротація місії МАГАТЕ на Запорізькій та Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого 2023 року - на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

"Напередодні зміни групи експертів Агентства в онлайн-форматі відбулася зустріч в.о. голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, в.о. генерального директора ВП ЗАЕС Дмитра Вербицького, головного інженера станції Ігоря Мурашова з новою командою місії МАГАТЕ. У ході онлайн-конференції сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, що склалася на сьогоднішній день, плани роботи місії МАГАТЕ на станції, найголовніші питання безпечного функціонування станції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародне агентство з атомної енергії ООН повідомило, що Туреччині не загрожувало радіаційне опромінення в понеділок після низки потужних землетрусів, які сталися приблизно за 200 миль від місця будівництва першої в країні атомної електростанції.

АЕСМАГАТЕротація

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