МАГАТЕ: Радіаційної загрози після ударів США по Ірану не виявлено

В Ірані стверджують, що ураження об’єктів "були незначними".

Міжнародне агентство з атомної енергії вранці у неділю заявило, що не спостерігало підвищення рівня радіації за межами об'єктів на місцях удару США в Ірані по ядерних об'єктах країни.

"Після атак на три ядерні об’єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об’єкта. МАГАТЕ надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з’явиться більше інформації", – йдеться у повідомленні організації на X.

Як пише CNN, дані Системи інформації про пожежі для управління ресурсами NASA показали дві теплові точки поблизу іранського ядерного об'єкта Фордо вранці в неділю. Згідно з даними, першу теплову сигнатуру було виявлено о 2:29 ранку, а другу – о 2:54 ранку. До цього, з часу атаки Ізраїлю по об’єктах Ірану 13 червня поблизу Фордо, на цій ділянці не було зафіксовано жодних інших теплових сигналів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі уже підтвердив атаку США по місцях розташування ядерних об’єктів країни. І хоча президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об’єкти Ірану «повністю знищені», іранські чиновники применшують ці слова.

Іранські чиновники применшують вплив ударів США по його ядерних об'єктах, зокрема по об'єкту Фордо, захованому глибоко в горах, що різко контрастує із заявами президента США Дональда Трампа про те, що атака їх «знищила».

"Ґрунтуючись на точній інформації, я можу заявити, що ядерна установка Фордоу не зазнала серйозних пошкоджень. Більшість постраждалих ділянок були над землею і можуть бути повністю відновлені. … Будь-які компоненти, які могли становити загрозу громадській безпеці, вже були вивезені раніше, і, на щастя, жодного ядерного випромінювання не виявлено", – заявив член іранського парламенту Манан Раїсі.

Представник ізраїльської розвідки в коментарі CNN заявив, що ще зарано оцінювати наслідки ударів США по Ірану. За його словами, для достовірної оцінки наслідків атаки знадобляться додаткові розвідувальні дані, включаючи перехоплення зв'язку.

Сполучені Штати Америки завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану в ніч на 22 червня.