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МАГАТЕ розробляє новий безпековий план для ЗАЕС

22 травня 2023, 13:12
МАГАТЕ розробляє новий безпековий план для ЗАЕС
Фото: dpa
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі створює новий план щодо безпеки Запорізької АЕС.

Про це інформує The Washington Post.

Директор МАГАТЕ планує представити свій план із 5-ти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН вже в цьому місяці, пише видання. 

"План глави МАГАТЕ включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на Запорізької АЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території АЕС, захист усіх систем безпеки і безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів", йдеться в матеріалі. 

Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити захисну зону навколо ЗАЕС, проте експерти з атомної енергетики стверджують, що він все ще може покращити нестабільну ситуацію на станції.

В МАГАТЕ заявили, що директор продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС.

Зранку стало відомо, що ЗАЕС знову перейшла в режим блекауту через обстріл.
АЕСМАГАТЕЗАЕСГроссі

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