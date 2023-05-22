МАГАТЕ розробляє новий безпековий план для ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі створює новий план щодо безпеки Запорізької АЕС.

Про це інформує The Washington Post.

Директор МАГАТЕ планує представити свій план із 5-ти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН вже в цьому місяці, пише видання.

"План глави МАГАТЕ включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на Запорізької АЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території АЕС, захист усіх систем безпеки і безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів", йдеться в матеріалі.

Цей план менш амбітний, ніж початкові спроби Гроссі створити захисну зону навколо ЗАЕС, проте експерти з атомної енергетики стверджують, що він все ще може покращити нестабільну ситуацію на станції.

В МАГАТЕ заявили, що директор продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС.