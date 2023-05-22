ЗАЕС підключили до мережі (оновлено)

Це вже 7 раз за час окупації Запорізька АЕС відключається від високовольтної лінії передач, але зараз енергосистема України працює стабільно, незважаючи на чергову атаку рф, запевнила Укренерго.

Зранку стало відомо, що ЗАЕС знову перейшла в режим блекауту через обстріл.

В ніч на понеділок через обстріл відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої живилась Запорізька АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram-канал.

"Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації російськими військами української станції, ЗАЕС переходить в режим блекауту", – йдеться в пості.

Після втрати зовнішнього живлення, яке необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори атомної станції і запасу палива вистачить на десять діб. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 днів може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Подальша окупація ЗАЕС росією постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії.

Ядерний тероризм росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару. , - говориться у повідомленні.

"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", – йдеться в повідомленні.

Практично в усіх турбінних залах Запорізької АЕС знаходиться вибухівка, росіяни перетворили станцію на склад озброєння.

ЗАЕС це найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня минулого року захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

Нещодавно стало відомо, що російські війська продовжують рити нові траншеї на Запорізькій АЕС.