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ПОЛІТИКА

російські війська продовжують рити нові траншеї на українській АЕС

19 травня 2023, 14:02
російські війська продовжують рити нові траншеї на українській АЕС
Фото: nikvesti.com
В міжнародній спільності занепокоєні тим, що найбільша в Європі атомна станція може бути втягнута в бойові дії.

російські окупанти протягом останніх тижнів продовжують активно посилювати оборонні позиції на території Запорізької атомної електростанції. 

Про це пише Reuters

Як пише видання, росіяни продовжують рити нові траншеї навколо міста й закладати більше мін. Камери спостереження на станції спрямовані на північ в бік підконтрольної Україні території. Протягом кількох місяців ворог облаштовує вогневі позиції на дахах деяких будівель заводу, а для "відлякування" БПЛА були встановлені сітки. 

Деякі експерти ядерної галузі заявили про свою стривоженість через ситуацію довкола ЗАЕС. За їх словами, будь-які пошкодження станції можуть мати жахливі наслідки для людей, прилеглих територій, війни та світової ядерної промисловості. 

"Ядерні реактори не були розроблені для зон бойових дій, і я не вірю, що вони можуть бути безпечними або захищеними в зоні бойових дій", - заявив Ніколас Рот, директор аналітичного центру "Ініціатива з питань ядерної загрози"

За словами голови ядерного агентства "Енергоатом" Петра Котіна, ЗСУ не здійснюватимуть атаку на ЗАЕС, а натомість спробують змусити окупантів відступити, перекривши ворогу шляхи постачання. 

В міжнародній спільності занепокоєні тим, що найбільша в Європі атомна станція може бути втягнута в бойові дії. Ядерний наглядовий орган ООН заявляє, що військова присутність і активність в регіоні зростає, що впливає на ризик великої аварії на станції. 

Як стверджують окремі дипломати, ядерний наглядовий орган ООН планує представити угоду між росією й Україною в Раді Безпеки наприкінці цього місяця, аби захистити об'єкт. 

Також за ситуацією довкола ЗАЕС спостерігає і Японія. У квітні Токіо виділило 2 млн євро наглядовому органу ООН, аби допомогти його зусиллям із забезпечення безпеки 

За словами Котіна, найбільша загроза безпеці полягає в тому, що бойові дії можуть перебити останню зовнішню лінію електропередач, яка необхідна для охолодження реакторів. В такому випадку на шляху до розплавлення стоять лише резервні дизель-генератори.

"Якщо всі насоси зупиняться, у вас буде від півтори години до трьох днів, і ви отримаєте розплавлення", - розповів Котін.

"Хоча нарощування військ і додаткові оборонні споруди вказують на те, що окупаційні війська окопалися, є також ознаки того, що росіяни одним оком дивляться на вихід з міста", - пише видання.

Завод й Енергодар з'єднані єдиною головною дорогою до Мелітополя, що забезпечує росіян сухопутним коридором окупованого Кримського півострова. 

За словами голови ядерного агентства "Енергоатом", окупанти вже ймовірно проводили навчання під час яких відпрацьовували виведення військ. 

"Два джерела в Енергодарі повідомили, що бачили, як цього місяця російські війська вивозили в коробках рентгенівське, лабораторне та інше обладнання з лікарні, а також обладнання із закритих українських банків у місті Енергодарі", - додає Reuters.

Раніше повідомлялось, що на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян. 

війнаЗАЕСокупанти

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