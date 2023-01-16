МАГАТЕ розширює місію в Україні
16 січня 2023, 12:04
Фото: dpa
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює місію в Україні.
"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, аби надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", – написав гендиректор агентства Рафаель Гроссі у Twiтвіттеріtter.
Очікується, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Україну цього тижня з метою забезпечення постійної присутності експертів з ядерної та фізичної ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.
Гроссі відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС, щоб запустити місії у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.
Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 експертів, постійно присутніх в Україні.
У грудні Гроссі провів переговори у москві щодо створення зони безпеки навколо захопленої російськими військами Запорізької АЕС.