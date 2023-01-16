Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює місію в Україні.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, аби надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки", – написав гендиректор агентства Рафаель Гроссі у Twiтвіттеріtter

Гроссі відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС, щоб запустити місії у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

Загалом МАГАТЕ матиме близько 11-12 експертів, постійно присутніх в Україні.

У грудні Гроссі провів переговори у москві щодо створення зони безпеки навколо захопленої російськими військами Запорізької АЕС.