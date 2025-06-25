МАГАТЕ шукає зниклий уран після авіаударів по Ірану

Майже 900 фунтів (понад 400 кг) збагаченого урану зникли безслідно.

Після авіаударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану зникли понад 400 кг потенційно збагаченого урану. В МАГАТЕ наполягають на термінових інспекціях для з’ясування ситуації.

Про це повідомляє Fox News.

22 червня США нанесли удари по трьох важливих ядерних об'єктах Ірану - у Натанзі, Фордо та Ісфахані. Після цього майже 900 фунтів (понад 400 кг) збагаченого урану зникли безслідно.

Тепер генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі ставить перед собою завдання знайти цей уран.

"Ми не маємо інформації про його місцезнаходження. Наше завдання - врахувати кожен грам урану", - наголосив Гроссі в ефірі Fox News.

За словами Гроссі, удар по Натанзу завдав серйозної шкоди одному з приміщень, де розміщені центрифуги.

Ісфахан також зазнав пошкоджень, але наразі не вдалося повністю оцінити масштаби.

Іранські посадовці заявили, що перед атаками вжили "захисних заходів", імовірно маючи на увазі евакуацію матеріалів - проте куди саме їх вивезли, не відомо.

Попри заяви іранської сторони, що не має планів створювати ядерну зброю, у МАГАТЕ не можуть підтвердити "повністю мирний" характер програми.

На думку Гроссі, навіть з ураном, збагаченим до 60% (а не до 90%, потрібних для зброї), відсутність контролю викликає серйозне занепокоєння.

"Іран зобов’язаний повідомляти про всі матеріали. І ми повинні отримати доступ для перевірки. Час усе з’ясувати", - наголосив Гроссі.

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по іранських об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення ядерного об'єкта у Фордо.