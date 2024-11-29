МАГАТЕ: українські АЕС знизили виробництво електроенергії через російські атаки

Українська енергетична інфраструктура є надзвичайно крихкою та вразливою.

Три діючі атомні електростанції України знизили виробництво електроенергії після нових атак рф на енергетичну інфраструктуру країни і ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку.

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні", - заявив глава Магате.

Він додав, що на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність.

Ще один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі.

АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, попрти те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать", - сказав Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ продовжить оцінювати ступінь пошкодження об'єктів та ліній електропередач, які мають важливе значення для ядерної безпеки.

Нагадаємо, що вчора, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів. У багатьох областях України енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень.