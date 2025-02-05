МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС: росія не надає гарантій безпеки
Міжнародне агентство з атомної енергії відклало ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії.
Про це поінформувала преслужба МЗС України.
"кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ", - заявили у відомстві.
В міністерстві додали, що росія має мінімум дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ:
Перша - силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС.
Друга - маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.
"Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво", - додали в МЗС.
На початку року МАГАТЕ заявляло про вибухи і постріли біля ЗАЕС.