МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС: росія не надає гарантій безпеки

В українському МЗС закликали міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ і рішуче засудили тиск.

Міжнародне агентство з атомної енергії відклало ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії.

Про це поінформувала преслужба МЗС України.

"кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ", - заявили у відомстві.

В міністерстві додали, що росія має мінімум дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ:

Перша - силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС.

Друга - маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

"Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво", - додали в МЗС.

На початку року МАГАТЕ заявляло про вибухи і постріли біля ЗАЕС.