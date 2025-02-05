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МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС: росія не надає гарантій безпеки

05 лютого 2025, 14:52
МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС: росія не надає гарантій безпеки
Фото: УНН
В українському МЗС закликали міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ і рішуче засудили тиск.

Міжнародне агентство з атомної енергії відклало ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії.

Про це поінформувала преслужба МЗС України.

"кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ", - заявили у відомстві.

В міністерстві додали, що росія має мінімум дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ:

Перша - силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС. 

Друга - маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

"Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво", - додали в МЗС. 

На початку року МАГАТЕ заявляло про вибухи і постріли біля ЗАЕС.

 

МАГАТЕЗАЕСвійна в Україні

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