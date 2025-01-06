МАГАТЕ заявляє про вибухи і постріли біля ЗАЕС

Обладнання електростанції наразі не зазнало пошкоджень.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії розказали про гучні вибухи 5 січня поблизу Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на офіційному сайті Агенства.

Також в МАГАТЕ додали, що внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає, а обладнання електростанції не зазнало пошкоджень.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі підвищеної військової активності біля ЗАЕС я знову закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці", - сказав Гроссі.

Він додав, що вибухи збіглися з повідомленнями про атаку дрона на навчальний центр станції, що створило додаткову загрозу ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи.

За словами гендиректора МАГАТЕ, команда місії, яка працює на ЗАЕС, зафіксувала два гучні вибухи за межами території станції 5 січня приблизно о 12:45 та 15:45.

В МАГАТЕ не підтвердили вплив цих вибухів.

Пізніше команда повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги.

Кілька тижнів тому ми також писали, що безпілотник влучив у автівку МАГАТЕ дорогою до Запорізької АЕС.