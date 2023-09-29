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МАГАТЕ вимагає негайного повернення ЗАЕС під контроль України

29 вересня 2023, 11:17
МАГАТЕ вимагає негайного повернення ЗАЕС під контроль України
Міжнародне агентство з атомної енергії схвалило резолюцію про повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України", - пише міністерство.

В документі МАГАТЕ висловлює стурбованість тим, що рф не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції.

Крім того, важлива ядерна і фізична безпеки під час мирного використання ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, навіть під час збройного конфлікту.

Вчора сталдо відомо, що Україна увійшла до складу Ради МАГАТЕ.

 

контрольМАГАТЕУкраїнаЗАЕС

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