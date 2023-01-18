МАГАТЕ запустило на Чорнобильській АЕС спостережну місію
18 січня 2023, 17:21
Фото: dpa
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запустило свою спостережну місію на Чорнобильській АЕС. Представники МАГАТЕ перебуватимуть на всіх українських атомних електростанціях.
"Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші експерти залишатимуться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу у забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі часи", – зазначив у своєму твітері очільник Агенства Рафаель Гроссі.
Напередодні МАГАТЕ запустило місії на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Під контролем України є ще Хмельницька АЕС. Натомість Запорізька АЕС перебуває в окупації, але представники Агенства перебувають там ще з вересня.