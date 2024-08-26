Місія МАГАТЕ завтра відвідає Курську АЕС

Огляд потрібен для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з гендиректором агентства завтра, 27 серпня, відвідає Курську АЕС.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"З огляду на серйозність ситуації, я особисто очолюю місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Курській атомній електростанції в росії", – заявив Гроссі.

За його словами, у зв'язку з новими подіями та підвищенням рівня військової активності поблизу КАЕС, уважно стежить за розвитком подій на місці, особливо щодо станції.

"Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні очі побачив ситуацію і обговорив модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС", – додав глава МАГАТЕ.

Минулого тижня ми писали, що голова МАГАТЕ незабаром відвідає Курську АЕС.