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Магазини, сфера послуг, спорт та галереї: Словаччина послаблює карантин

Водночас для доступу до відкритих закладів будуть вимагати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 7 днів тому
Словаччина з 19 квітня послабила жорсткий карантин, знову дозволивши роботу низки закладів та виїзд на відпочинок за межі свого району.
Магазини, сфера послуг, спорт та галереї: Словаччина послаблює карантин Фото: з вільних джерел

З понеділка відкриваються усі магазини та сфера послуг, повідомляє "Європейська правда". Заклади повинні обмежувати кількість відвідувачів - не більше 1 людини на 15 кв.м. 

Також відкривають церкви, музеї і виставкові галереї, зоопарки і ботанічні сади, спортзали і басейни, автошколи. Для усіх передбачені заходи безпеки та обмеження на кількість відвідувачів. Так, музеям дозволено проводити екскурсії групами максимум до 6 осіб. 

Зможуть працювати також готелі, але замовляти їжу можна буде тільки у номер. 

Водночас для доступу до відкритих закладів будуть вимагати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 7 днів тому. Виняток передбачений лише для відвідання церков. 

Тест не вимагатимуть від людей, які вже перехворіли - протягом 180 днів після одужання, і тих, які вакциновані від коронавірусу - обома дозами вакцини мРНК, після чого минуло щонайменш чотири дні, або принаймні першою дозою AstraZeneca і від останнього щеплення минуло чотири тижні, заявили у міністерстві охорони здоров’я.

Комендантська година зберігатиметься і надалі, з 20:00 до 1 години ночі. 

Нагадаємо, що в Англії вперше з 5 січня послабили карантинні обмеження. Через це на літніх терасах пабів та ресторанів утворилися великі скупчення людей.

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19 04 2021 10:02
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