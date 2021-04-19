Магазини, сфера послуг, спорт та галереї: Словаччина послаблює карантин
З понеділка відкриваються усі магазини та сфера послуг, повідомляє "Європейська правда". Заклади повинні обмежувати кількість відвідувачів - не більше 1 людини на 15 кв.м.
Також відкривають церкви, музеї і виставкові галереї, зоопарки і ботанічні сади, спортзали і басейни, автошколи. Для усіх передбачені заходи безпеки та обмеження на кількість відвідувачів. Так, музеям дозволено проводити екскурсії групами максимум до 6 осіб.
Зможуть працювати також готелі, але замовляти їжу можна буде тільки у номер.
Водночас для доступу до відкритих закладів будуть вимагати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 7 днів тому. Виняток передбачений лише для відвідання церков.
Тест не вимагатимуть від людей, які вже перехворіли - протягом 180 днів після одужання, і тих, які вакциновані від коронавірусу - обома дозами вакцини мРНК, після чого минуло щонайменш чотири дні, або принаймні першою дозою AstraZeneca і від останнього щеплення минуло чотири тижні, заявили у міністерстві охорони здоров’я.
Комендантська година зберігатиметься і надалі, з 20:00 до 1 години ночі.
Нагадаємо, що в Англії вперше з 5 січня послабили карантинні обмеження. Через це на літніх терасах пабів та ресторанів утворилися великі скупчення людей.
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