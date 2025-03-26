Макрон анонсував черговий пакет військової допомоги Україні на €2 млрд

До нього увійшли протитанкові ракети, засоби ППО і ракети для винищувачів Mirage.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2 мільярди євро.

Про це він оголосив на пресконференції в Парижі 26 березня.

Макрона сказав, що союзникам України зараз необхідно продумати "найбільш негайну підтримку" її сил.

"Хотів би сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю 2 млрд євро", – сказав французький лідер.

Він також додав, що пакет повинен "відповідати першочерговим потребам" українського війська.

За словами Макрона, до пакети увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, "ракети наземного захисту Mistral", а також бронемашини VAB AMX-10 RX.

"Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 березня, президент України прибув до Франції.