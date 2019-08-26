CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛідери "Групи семи"(G7) підтримали проведення саміту в нормандському форматі упродовж наступних тижнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон анонсував "нормандський" саміт у вересні
"Україна. Франція і Німеччина організовують саміт у нормандському форматі упродовж найближчих тижнів з метою отримання конкретних результатів"
Фото: з вільних джерел
Макрон, зокрема, оприлюднив коротку заяву глав держав та лідерів G7, яку лідери ухвалили замість традиційного комюніке, повідомляє "Укрінформ".
"Україна. Франція і Німеччина організовують саміт у нормандському форматі упродовж найближчих тижнів з метою отримання конкретних результатів", - йдеться у заяві.
Президент Франції уточнив, що "нормандський" саміт може відбутися у вересні.
Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт буде проведено у Парижі.
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