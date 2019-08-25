Меркель повідомила про підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі "Оскільки попередня зустріч відбувалася в Берліні, ця має пройти в Парижі"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час пресбрифінгу в кулуарах саміту G7 повідомила про плани провести саміт лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Ангела Меркель

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