Меркель повідомила про підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі
За її словами, йому передуватиме підготовча зустріч на більш низькому рівні, повідомляє LB.ua.
"Оскільки попередня зустріч відбувалася в Берліні, ця має пройти в Парижі", - сказала вона.
Нагадаємо, 6 серпня внаслідок обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військових.
Наступного ранку президент Володимир Зеленський зв'язався з президентом Росії та президентом Франції Еммануелем Макроном.
У телефонній розмові з президентом Франції Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним та Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.
Востаннє лідери "нормандської четвірки" збиралися разом ще восени 2016 року.
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