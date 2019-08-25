Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Меркель повідомила про підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі

"Оскільки попередня зустріч відбувалася в Берліні, ця має пройти в Парижі"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час пресбрифінгу в кулуарах саміту G7 повідомила про плани провести саміт лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.
Меркель повідомила про підготовку саміту "нормандської четвірки" в Парижі Ангела Меркель

За її словами, йому передуватиме підготовча зустріч на більш низькому рівні, повідомляє LB.ua.

"Оскільки попередня зустріч відбувалася в Берліні, ця має пройти в Парижі", - сказала вона.

Нагадаємо, 6 серпня внаслідок обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військових.

Наступного ранку президент Володимир Зеленський зв'язався з президентом Росії та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У телефонній розмові з президентом Франції Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися  для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне вирішення конфлікту. Макрон сказав, що має намір зв'язатися з Путіним та Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Востаннє лідери "нормандської четвірки" збиралися разом ще восени 2016 року.     

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2019 22:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.