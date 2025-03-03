Макрон допускає розміщення власної ядерної зброї на території союзників
Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників задля заміщення США.
Про це Макрон сказав в інтерв’ю Le Figaro.
Французький глава додав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.
За словами Макрона, Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів, у координації з їхніми збройними силами, щоб замінити США, які мають розміщену у Європі ядерну зброю.
"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", – заявив Макрон.
Він вважає, що теми ядерної зброї "не потрібно боятися", але і ядерна доктрина Франції не змінюється.
В той же час, лідерка ультраправих Марін Ле Пен вихідними розкритикувала Макрона, заявивши, що сили стримування мають залишатися "французькими".
Також Макрон пропонує збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.