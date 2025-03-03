Макрон пропонує збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП

Про це він сказав після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю виданню Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Макрон заявив, що європейським державам слід збільшити витрати на оборонні потреби до 3-3,5% ВВП, з огляду на зміну політики США щодо участі у захисті європейських союзників.

"Вже три роки росія витрачає на оборону 10% свого ВВП. Тож треба готуватися до того, що буде далі", – оголосив президент Франції.

Макрон назвав цільовим показником для європейців 3,-3,5% ВВП.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, в Лондоні пройшов саміт європейських лідерів.