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Макрон пропонує збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП

03 березня 2025, 12:04
Макрон пропонує збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП
Макрон. Париж
Про це він сказав після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю виданню Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України. 

Макрон заявив, що європейським державам слід збільшити витрати на оборонні потреби до 3-3,5% ВВП, з огляду на зміну політики США щодо участі у захисті європейських союзників.

"Вже три роки росія витрачає на оборону 10% свого ВВП. Тож треба готуватися до того, що буде далі", – оголосив президент Франції. 

Макрон назвав цільовим показником для європейців 3,-3,5% ВВП. 

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, в Лондоні пройшов саміт європейських лідерів.

 

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