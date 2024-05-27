Макрон і Шольц планують спільні зусилля для посилення європейської ППО – Bloomberg

Війна росії в Україні спонукала Європейський Союз обговорити способи посилення спільної оборони, одночасно намагаючись надати Києву додаткові військові постачання.

Франція та Німеччина мають намір цього тижня оприлюднити плани більш тісної співпраці щодо зміцнення протиповітряної оборони Європи. Вони реагують на тиск з метою змусити їх взяти на себе зобов'язання щодо безпеки ЄС після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця ініціатива є одним із кількох напрямів політики, включаючи реформу ринків капіталу, які канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон обговорять 28 травня під час триденного державного візиту президента Франції, повідомили анонімні джерела.

За словами джерел, варіанти включають додавання ще однієї європейської системи протиповітряної оборони на додаток до більш короткострокової Європейської ініціативи, що очолюється Німеччиною, "Небесний щит" (ESSI), яка включає ізраїльські ракети Arrow 3 і американські ракети Patriot, а також систему IRIS-T німецького. виробництва та підтримується 21 країною. Франція спільно з Італією розробила систему, відому як SAMP-T, або Mamba

Іншою можливістю було б приєднатися до аналогічного проекту, запропонованого цього місяця Грецією та Польщею, який має підтримку президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Франція може також наголосити на ролі, яку її ядерне стримування може зіграти в Європі. За словами джерел, це могло стати доповненням до роботи над додатковими можливостями глибокого удару.

Джерела попередили, що точні деталі співробітництва все ще обговорюються, але представники обох країн наголосили на важливості того, щоб Європа продемонструвала свою силу та відданість обороні перед тим, як союзники по НАТО зустрінуться у Вашингтоні у липні. Франція досі утримувалася від підтримки ESSI, стверджуючи, що рішення, запропоноване ЄС, було б кращим.

Війна росії в Україні спонукала Європейський Союз обговорити способи посилення спільної оборони, одночасно намагаючись надати Києву додаткові військові постачання, включаючи засоби протиповітряної оборони. Макрон заявив минулого місяця, що Європа більше не може просто покладатися на американську парасольку безпеки і що їй потрібна власна надійна оборонна стратегія, щоб вижити.

Виступаючи на прес-конференції в Берліні на початку своєї поїздки в неділю, президент Франції заявив, що Франція і Німеччина має прийняти "історичні рішення".

Макрон заявив, що він впевнений, що його візит призведе до "справжніх амбіцій щодо захисту України, захисту та безпеки нашої Європи, а також побудови загальної структури оборони та безпеки, а також загального бачення європейського зростання, інновацій та конкурентоспроможності, яке дозволить нам вирішити проблеми штучного інтелекту та зміни клімату”.

Французький лідер, зокрема, стикається з тиском, який вимагає надання допомоги Україні, і дратує деяких партнерів, залишаючи двері відчиненими для відправки наземних військ. Шольц швидко і публічно відкинув цю ідею, що посилило давню напруженість між двома лідерами, яку вони намагаються зараз подолати.

На зустрічі в мерії в Берліні перед прибуттям президента Франції Шольц заявив, що поглиблення ринків капіталу ЄС буде пріоритетом під час зустрічей на цьому тижні.

За його словами, довгоочікуваний єдиний ринок капіталу ЄС стане важливим інструментом для створення робочих місць та економічного зростання. У минулому два лідери щосили намагалися порозумітися щодо прагнення Макрона до інтеграції ринків капіталу.

У березні європейські лідери обговорили можливість випуску спільних облігацій для оплати оборони та звернулися до Єврокомісії з проханням опублікувати звіт, який містить конкретні варіанти фінансування. Минулого тижня держави-члени ЄС схвалили план використання прибутку, одержаного від заморожених російських суверенних активів, для підтримки відновлення України та військової оборони.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон вирушає до Німеччини з триденним державним візитом. Це буде першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки