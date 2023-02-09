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ПОЛІТИКА

Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції

09 лютого 2023, 08:18
Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції
Джерело: inshe.tv
Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твітер глави Франції.

"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", – зазначив політик.

До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з візитом до Франції.

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