Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції

Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твітер глави Франції.

"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", – зазначив політик.

До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з візитом до Франції.