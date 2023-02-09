Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції
09 лютого 2023, 08:18
Джерело: inshe.tv
Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твітер глави Франції.
"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", – зазначив політик.
До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.
Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з візитом до Франції.